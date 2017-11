Essen verpflichtet U17-Europameisterin Lena Oberdorf

09.11.2017 Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat zur kommenden Saison das 15 Jahre alte Talent Lena Oberdorf verpflichtet. Wie der Revierclub am Donnerstag mitteilte, erhält die Mittelfeldspielerin einen Dreijahresvertrag bis 2021. Oberdorf gehört bereits zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft und durchlief sämtliche DFB- und Westfalenauswahlteams. In diesem Sommer gewann Oberdorf, die derzeit noch für die B-Junioren der TSG Sprockhövel in der Landesliga spielt, mit der deutschen U17-Auswahl den Europameistertitel. Das Nationaltrikot trug sie bereits 33 Mal.

"Ich freue mich sehr, dass sich mit Lena einmal mehr ein Toptalent aus der Region für uns entschieden hat", sagte SGS-Cheftrainer Daniel Kraus. "Lena ist schon heute eine tolle Persönlichkeit und bringt die Mentalität sowie Spielintelligenz mit, um sich bei uns in der Frauen-Bundesliga sowie in den weiteren Nationalmannschaften durchsetzen zu können." (dpa)