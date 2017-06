Erfolgreichste deutsche Jockeys: Starke überflügelt Alafi

12.06.2017 Köln. Andrasch Starke ist jetzt auch offiziell erfolgreichster Jockey Deutschlands. Mit 2367 Siegen hat Starke bereits 60 Rennen mehr gewonnen als der 2012 gestorbene Peter Alafi, der seine Karriere mit 2307 Siegen beendet hatte.

Für den 43 Jahre alten Starke waren in der vergangenen Woche 77 Siege aus seinen Gastspielen in den zurückliegenden Jahren in Hongkong und Japan in die deutschen Statistiken nachgetragen worden, womit Starke an Alafi vorbeizog. Das berichtete das Internet-Portal "GaloppOnline.de" am Montag.

Seine größten Erfolge erreichte Starke mit der Stute Danedream. Er ist achtmaliger Champion und siebenmaliger Derby-Siegreiter. Alafi war viermal Champion und viermal im Deutschen Derby erfolgreich. (dpa)