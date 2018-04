Entwarnung bei Köln-Torhüter: Horn hat Unterarm-Prellung

08.04.2018 Köln. Entwarnung bei Timo Horn: Der Torhüter des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich im Keller-Duell am Samstag gegen Mainz 05 (1:1) nicht wie befürchtet schwer verletzt. "Timo hat nur eine Prellung am Unterarm. Es ist nichts kaputt", berichtete Trainer Stefan Ruthenbeck am Sonntagmorgen. Horn hatte sich in der 80. Minute bei einem Zusammenprall mit Robin Quaison verletzt, das Spiel aber beendet und in der Nachspielzeit sogar noch eine Glanzparade gegen Quaison gezeigt.