Elfmeter-"König" Abel wird 65: "Bin ein fröhlicher Rentner"

22.06.2017 Bochum/Balzers. Wenn ein Fußballer Probleme beim Elfmeter hat, sollte er Jochen Abel um Rat bitten. Der ehemalige Profi von Fortuna Düsseldorf, Westfalia Herne, VfL Bochum und Schalke hält einen Rekord. 16 Mal trat der Torjäger in der Bundesliga vom Punkt an - und traf immer. Rechnet man die Strafstöße in der 2. Liga hinzu, kommt er sogar auf 22. Fehlversuch? Keiner. "Ich hatte einen ziemlich guten, platzierten Schuss", erklärt Abel.

Am 25. Juni wird der frühere Kultkicker 65 Jahre alt. Vom Fußball hat er sich zurückgezogen. "Zu meinen ehemaligen Vereinen habe ich kaum noch Kontakt", sagt Abel. Älteren ist er als wuchtiger Angreifer vor allem im Trikot des VfL Bochum bekannt. Dort war Abel Publikums-Liebling, erzielte in 144 Bundesligaspielen in knapp fünf Jahren 60 Tore - so viele, wie vor und nach ihm kein anderer Spieler des heutigen Zweitligisten. Immer traf er übrigens nicht vom Punkt, im DFB-Pokal landete der Ball bei drei Versuchen nicht einmal im Tor.

Gefeiert wird am Sonntag mit der Familie. In Balzers in Liechtenstein, wo der gebürtige Düsseldorfer seit 30 Jahren lebt. Im Fürstentum hat er von 1987 an seine aktive Karriere zunächst als Spielertrainer beim FC Balzers ausklingen lassen. Danach war er bei Liechtensteiner Clubs als Trainer tätig. Vor 14 Jahren zwang ihn ein Herzinfarkt dazu, sportlich kürzer zu treten. "Jetzt bin ich ein fröhlicher Rentner und Großvater", sagt Abel. Bis vor kurzem arbeitete er in seiner Wahlheimat noch als Lagerist bei einem Autozulieferer. (dpa)