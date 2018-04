03.04.2018 Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit ihrem Nachwuchsstürmer Philipp Kuhnekath verlängert. Der 20-Jährige wurde in der Saison 2017/18 der Deutschen Eishockey Liga in 21 Spielen für die Pinguine eingesetzt. Sein DEL-Debüt gab Kuhnekath schon im November 2016. Wie lange die neue Vereinbarung mit ihm gilt, teilte der Verein am Dienstag nicht mit.