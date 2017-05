Eishockey-WM: Wieder Karten für deutsche Spiele verfügbar

03.05.2017 Köln. Kurz vor dem Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris sind noch einmal Karten für zuvor ausverkaufte deutsche Spiele frei geworden. "Wir sind insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg. Jetzt haben wir noch einmal Karten von Sponsoren für einige deutsche Spiele zurückbekommen. Es gibt also wieder welche für die Fans", sagte DEB-Präsident Franz Reindl, der zugleich Vorsitzender des WM-Organisationskomitees ist, am Mittwoch in Köln.

Zielmarke für die am Freitag startende 81. Eishockey-WM sind rund 600 000 verkaufte Tickets, zuletzt waren rund 500 000 Karten vergriffen. "Wir haben in der Vorbereitung sehr, sehr viele Karten verkauft, aber wir haben schon noch einige Kilometer zu gehen", sagte Reindl.

Der frühere Nationalspieler bat gerade am Anfang der Veranstaltung auch um Geduld. "Es werden viele kleine Dinge nicht passen. Da müssen wir mal drüberstehen", sagte Reindl. Zwei Tage vor dem WM-Start wurden in Köln rund um und in der Arena noch etliche Arbeiten ausgeführt. Ein Fandorf befand sich noch im Aufbau. (dpa)