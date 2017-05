Eishockey-WM: Ex-NHL-Verteidiger Ehrhoff deutscher Kapitän

03.05.2017 Köln. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm geht mit Christian Ehrhoff als Kapitän in die am Freitag beginnende Heim-WM. "Die Entscheidung war für mich einfach. Christian ist schon lange dabei, ich habe ja selbst mit ihm noch zusammen gespielt und weiß, wie er sich neben dem Eis verhält", sagte Sturm am Mittwoch in Köln.

Der 34 Jahre alte Ehrhoff stand als damaliger NHL-Profi auch 2010 bei der bislang letzten Heim-WM im deutschen Kader, der sensationell den vierten Platz belegt hatte. Der heutige Verteidiger der Kölner Haie wurde vor sieben Jahren auch in das All-Star-Team gewählt. "Die Voraussetzungen sind schon andere. Wir versuchen, uns nicht mit 2010 zu vergleichen", sagte Ehrhoff.

Die 81. Weltmeisterschaft findet vom 5. bis 21. Mai in Köln und Paris statt. Deutschland trägt all seine Spiele in Köln aus. Erster Gegner sind am Freitag die USA (20.15 Uhr/Sport 1). (dpa)