12.04.2017 Augsburg. Angreifer Ben Hanowski wechselt in der Deutschen Eishockey-Liga von den Augsburger Panthern zu den Kölner Haien. Das gaben die beiden DEL-Clus am Mittwoch bekannt. Der Amerikaner kam zur Saison 2015/16 aus der American Hockey League nach Augsburg. In 111 Partien für die Panther verbuchte der 26 Jahre alte Außenstürmer 44 Tore und 37 Assists.