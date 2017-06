07.06.2017 Düsseldorf. Der ungarische Nationalspieler János Hári wechselt zur Düsseldorfer EG. Das teilte der Verein der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Der 25-jährige Hári spielte zuletzt bei Leksands IF in der ersten schwedischen Liga. Er bekommt zunächst einen Vertrag für die Spielzeit 2017/18. Damit ist die letzte offene Position im DEG-Kader für die neue Saison besetzt.