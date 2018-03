13.03.2018 Wuppertal. Die ehemalige Weltklasseschwimmerin Sarah Poewe kehrt zum SV Bayer Wuppertal zurück. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Die 35 Jahre alte Poewe übernimmt im Spätsommer eine Nachwuchs-Trainingsgruppe. Die gebürtige Südafrikanerin Poewe nahm viermal an Olympischen Spielen teil und feierte 2004 in Athen mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der deutschen Lagenstaffel ihren größten Erfolg.