Eberl blockt Fragen zu Sportdirektoren-Posten in München

26.02.2017 Ingolstadt. Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl will sich weiter nicht an Spekulationen über einen möglichen Wechsel als Sportdirektor zum FC Bayern München beteiligen. "Momentan bei 100 Prozent", antwortete Eberl am Sonntag bei Sky auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass er auch in der kommenden Saison noch bei der Borussia sei. Der Frage nach einer möglicherweise fälligen Ablösezahlung für ihn wich Eberl aus. Auch als Spieler habe er keine hohen Transfersummen verursacht, sagte der Ex-Profi.

Eberl gilt nach dem Verzicht von Philipp Lahm als heißer Kandidat auf den vakanten Posten beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Dessen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte am Samstag allerdings betont, dass der FC Bayern keine finanzielle Entschädigung für einen neuen Sportdirektor bezahlen wolle. Eberl versicherte vor dem Bundesliga-Spiel der Borussia beim FC Ingolstadt zum wiederholten Male, dass ein Wechsel für ihn derzeit kein Thema sei. (dpa)