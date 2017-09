EM-Zuschlag: Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen

15.09.2017 Düsseldorf. Mönchengladbach ist als einzige der fünf Bewerberstädte aus Nordrhein-Westfalen nicht als möglicher Spielort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 berücksichtigt worden. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes entschied sich in Frankfurt am Main aber für Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen. "Alle 14 Bewerberstadien waren EM-tauglich", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Freitag.

Der favorisierte DFB muss sich als Ausrichter allerdings erst noch durchsetzen. Außer Deutschland hat sich auch die Türkei um die EURO in sieben Jahren beworben. Die Europäische Fußball-Union UEFA vergibt das Kontinentalturnier im September 2018. Sollte der DFB den Zuschlag bekommen, wäre es die zweite EM nach 1988, die in Deutschland stattfände. (dpa)