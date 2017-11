EM-Dritte Gina Lückenkemper wechselt zu Bayer Leverkusen

17.11.2017 Leverkusen. Deutschlands schnellste Sprinterin Gina Lückenkemper wird im kommenden Jahr für den TSV Bayer Leverkusen an den Start gehen. "Ich habe mich bei der LG Olympia Dortmund sehr wohlgefühlt", sagte die EM-Dritte über 200 Meter laut einer Bayer-Mitteilung vom Freitag. "Allerdings brauche ich, um mich weiter zu verbessern und in der absoluten Weltspitze laufen zu können, optimale Trainingsbedingungen." Diese seien in Dortmund nicht immer gegeben.

Die 20-jährige Leichtathletin hatte bei ihrem Sieg bei den nationalen Meisterschaften in 10,95 Sekunden als erste deutsche Sprinterin seit 26 Jahren die Elf-Sekunden-Marke unterboten. Bei der WM in London wurde Lückenkemper mit der 4x100-Meter-Staffel Vierte. Ihr Ziel im kommenden Jahr sind die Heim-Europameisterschaften in Berlin. "Dort will ich um die Medaillen mitlaufen", kündigte sie an. (dpa)