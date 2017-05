Duisburgs Appell an Fans: Aufstiegsfeier ohne Platzsturm

04.05.2017 Duisburg. Der MSV Duisburg hat seine Fans aufgefordert, beim möglichen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag, gemäßigt zu feiern und von einem "Platzsturm" abzusehen. "Es besteht zum einen immer die Gefahr, dass sich Menschen dabei verletzen. Zudem haben wir beim Platzsturm nach dem Aufstieg 2015 gegen Kiel Schäden von über 25 000 Euro gehabt", sagte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt am Donnerstag.

Der Tabellenerste der 3. Liga kann am Samstag (14.00 Uhr) mit einem Sieg in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena gegen die Sportfreunde Lotte den Aufstieg perfekt machen, wenn Verfolger 1. FC Magdeburg zeitgleich nicht gegen den FSV Frankfurt gewinnt.

Für den Duisburger Traditionsverein wäre es nach 1989 und 2015 der dritte Aufstieg in die 2. Liga. Vor zwei Jahren hatten Zuschauer nach dem entscheidenden 3:1-Sieg am 37. Spieltag im Heimspiel gegen Holstein Kiel den Stadion-Innenraum gestürmt und teilweise verwüstet, zudem wurden Leuchtraketen gezündet.

MSV-Coach Ilja Gruew geht optimistisch in den Saisonendspurt. "Wir schauen in den kommenden Spielen nur auf uns und wollen kontinuierlich punkten. Dafür müssen wir fokussiert sein und leidenschaftlich spielen", meinte der Trainer. Eine Woche nach dem Match gegen Lotte tritt der MSV bei Fortuna Köln an, ehe am 20. Mai der FSV Zwickau zum Saisonabschluss nach Duisburg kommt. "Das Wichtigste ist, dass wir unser Spiel gewinnen. Wir haben alles in der eigenen Hand und schauen daher von Spiel zu Spiel", erklärte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic. (dpa)