Duisburger Fußballprofi Stoppelkamp fällt verletzt aus

04.12.2017 Duisburg. Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss das Jahr 2017 ohne Moritz Stoppelkamp beenden. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Stürmer beim 2:0-Sieg am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. In den Partien beim FC St. Pauli am kommenden Sonntag und gegen Dynamo Dresden am 17. Dezember fällt Stoppelkamp aus. Er soll aber im Trainingslager vom 8. bis 16. Januar in Almancil in Portugal wieder dabei sein.