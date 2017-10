Duisburg spielt 0:0 gegen Braunschweig

13.10.2017 Duisburg. Eintracht Braunschweig muss in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten. Am zehnten Spieltag kamen die Niedersachsen beim MSV Duisburg nicht über ein 0:0 hinaus. Für die Eintracht war es bereits das fünfte Remis im sechsten Auswärtsspiel. Auch Duisburg muss sich weiter gedulden, denn der Aufsteiger wartet noch auf den ersten Heimsieg. In einer schwachen Begegnung mit nur wenigen Torraumszenen hatte MSV-Kapitän Kevin Wolze mit einem Pfostentreffer (27. Minute) die beste Chance der Hausherren. Bei den Gästen vergab Christoffer Nyman mit einem Schuss aus spitzem Winkel die beste Tormöglichkeit.