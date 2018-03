Duisburg gegen Lautern unter Zugzwang

Der Duisburger Cauly Souza am Ball.

30.03.2018 Duisburg. Fußball-Zweitligist MSV Duisburg kann gegen den 1. FC Kaiserslautern am Karsamstag (13.00 Uhr) für die Startelf mit Cauly Oliveira Souza planen. "Ich fühle mich gut, habe trainiert und bin bereit", sagte der Offensivspieler, der im Februar und März wegen eines viralen Infekts mehrere Wochen ausgefallen war. Beim 2:3 in Braunschweig wurde Oliveira Souza eingewechselt. Gegen Kaiserslautern kehren zudem Stanislav Iljutcenko und Lukas Fröde nach abgelaufenen Gelbsperren zurück ins Duisburger Team.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie mit insgesamt zehn Gegentoren befindet sich der MSV wieder im Abstiegskampf und will den Vier-Punkte-Vorsprung auf Relegationsplatz 16 vergrößern. "Uns war die Stabilität, die wir uns im Laufe der Saison hart erarbeitet haben, leider in den vergangenen Partien etwas abhanden gekommen", meinte MSV-Coach Ilja Gruew. Deshalb sei der Trainingsschwerpunkt auf das Defensivverhalten gelegt worden. "Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel", sagte Gruew vor der Partie gegen den Tabellenletzten. (dpa)