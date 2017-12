Drittligist Münster stellt Coach Benno Möhlmann frei

10.12.2017 Münster. Fußball-Drittligist SC Preußen Münster hat Cheftrainer Benno Möhlmann und seinen Co-Trainer Sven Kmetsch mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Damit zog Münster die Konsequenz aus der Talfahrt. Die Preußen verloren am Samstag zu Hause gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:4 und haben als derzeit Tabellen-17. nur einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Auch eine Interimslösung für das letzte Spiel in diesem Jahr am kommenden Samstag gegen den FC Rot-Weiß Erfurt ist denkbar.

"Diese Entscheidung ist uns brutal schwergefallen, aber die Entwicklung, mit nur 18 Punkten aus 19 Spielen, zwingt uns zum Handeln", sagte Sportdirektor Malte Metzelder. "Wir wollen nun versuchen, einen neuen Impuls zu setzen. In der jetzigen Situation müssen wir in erster Linie an den Verein denken."

Möhlmann hatte Münster im Oktober 2016 auf einem Abstiegsplatz übernommen. Dank einer starken Rückrunde schaffte er in der Vorsaison sogar noch den Sprung auf Rang neun. (dpa)