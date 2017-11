Drittligist Lotte trennt sich von Trainer Fascher

01.11.2017 Lotte. Die Sportfreunde Lotte haben sich von Cheftrainer Marc Fascher getrennt. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, wurde neben Fascher auch Co-Trainer André Trulsen freigestellt. Die Entscheidung sei nach intensiven Gesprächen im Vorstand gefallen, hieß es in der Mitteilung des Clubs. Neuer Trainer ist von sofort an Andreas Golombek, der zuvor den SC Verl trainierte. Die Sportfreunde waren nach dem 0:2 im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach auf Tabellen-Platz 15 abgerutscht. Außerdem war es zu atmosphärischen Störungen zwischen Teilen der Mannschaft und Fascher gekommen.

Seit dem Abschied von Ismail Atalan, der kurz vor Saisonbeginn zum Zweitligisten VfL Bochum gewechselt war, hat Lotte kein Glück mit den Trainern. Golombek ist nach Oscar Corrochano, der nur 13 Tage im Amt war, und Fascher bereits der dritte Chefcoach in der laufenden Spielzeit. Auch Atalan war zuletzt in Bochum beurlaubt worden. (dpa)