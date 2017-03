Drittligist Lotte hofft gegen BVB auf weiteren Pokalcoup

14.03.2017 Osnabrück. Der erste Versuch fiel ins Wasser, zwei Wochen später reist der BVB im DFB-Pokal erneut zum Drittligisten Lotte. Das Viertelfinale findet diesmal im unweit entfernten Osnabrück statt. Auf den Sieger wartet der FC Bayern.

Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hofft auf den vierten Coup im DFB-Pokal. Mit einem Sieg gegen den Bundesligadritten Borussia Dortmund könnte der Außenseiter aus dem Tecklenburger Land heute erstmals in das Halbfinale des Wettbewerbs einziehen. Nach der kurzfristigen Absage der Partie vor zwei Wochen in Lotte wegen schwieriger Platzverhältnisse findet das Spiel diesmal im benachbarten Osnabrück statt. Der Sieger des Duells trifft in der bereits ausgelosten Runde der letzten vier Teams auf den FC Bayern München. Zusatzeinnahmen in Höhe von 2,55 Millionen Euro wären garantiert. Lotte hätte ein Heimspiel, der BVB müsste in München antreten. (dpa)