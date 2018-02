Dresdner Volleyballerinnen feiern klaren Erfolg gegen Aachen

17.02.2018 Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben die Ladies in Black Aachen klar besiegt. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Samstag vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Margon Arena mit 3:0 (25:21, 25:16, 25:20) durch. Drei Tage nach dem 0:3 im Spitzenspiel gegen Meister SSC Palmberg Schwerin kämpften sich die Dresdnerinnen nach einem etwas zähen Start gut ins Spiel.

Bis zum 16:16 blieb das Geschehen ausgeglichen, danach setzten sich die Gastgeberinnen vor allem dank der stark aufspielenden Ivana Mrdak. Sie war mit 18 Punkten am Ende auch die erfolgreichste Scorerin.

Im zweiten und dritten Durchgang diktierten die Dresdnerinnen vor allem mit stabiler Annahme und sehr guter Block- und Feldabwehr deutlicher das Spiel. Sasa Planinsec verwandelte nach 76 Minuten den zweiten Matchball, als "wertvollste Spielerin" wurde Regisseurin Madison Bugg ausgezeichnet. (dpa)