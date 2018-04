Dortmunds Stürmer Batshuayi fällt wohl bis Saisonende aus

16.04.2018 Dortmund. Borussia Dortmund muss wahrscheinlich für den Rest der Saison auf Stürmer Michy Batshuayi verzichten. Der 24 Jahre alte Belgier zog sich im Revierderby am Sonntag beim FC Schalke 04 (0:2) eine Sprunggelenkverletzung zu, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag per Twitter mit. Ein Einsatz für die belgische Nationalmannschaft bei der WM in Russland sei aber "im Bereich des Möglichen", hieß es weiter.

Batshuayi zog sich die Verletzung bei einem Zweikampf mit dem Schalker Benjamin Stambouli in der Nachspielzeit zu. "Ich hoffe, die Verletzung ist nicht so schlimm, wie es aussah", hatte BVB-Trainer Peter Stöger nach der Partie noch gehofft.

Der im Winter vom FC Chelsea bis zum Ende der Saison ausgeliehene Angreifer Batshuayi erzielte in bisher zehn Bundesligaspielen für den BVB sieben Tore. (dpa)