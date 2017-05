13.05.2017 Augsburg. Fußball-Nationalspieler Julian Weigl hat sich im Bundesliga-Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Augsburg verletzt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler blieb nach einem Zweikampf in der ersten Spielhälfte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen und musste mit einer Bahre abtransportiert werden. Es sah nach einer schweren Blessur aus, offenbar am rechten Knie.