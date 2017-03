Dortmund will mit Sieg über Ingolstadt Rang 3 festigen

Dortmunds Trainer Thomas Tuchel steht vor dem Spiel am Spielfeldrand.

17.03.2017 Dortmund. Nur drei Tage nach dem 3:0 im Pokal-Viertelfinale gegen den Drittligisten Lotte steht für den BVB die nächste Aufgabe an. Der Revierclub geht als Favorit in das Duell mit dem Bundesliga-Vorletzten aus Ingolstadt.

Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt eröffnen heute den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der seit 32 Heimspielen ungeschlagene BVB könnte mit einem Sieg über den Vorletzten den dritten Tabellenplatz festigen. Nach der 1:2-Niederlage am vorigen Wochenende in Berlin sorgen sich die Dortmunder wieder um die direkte Qualifikation zur Champions League. Ingolstadt ist seit drei Spielen sieglos und will den bereits auf sieben Punkte angewachsenen Abstand zum Relegationsplatz 16 verkürzen. Die Partie ist mit 81 360 Besuchern ausverkauft. (dpa)