23.10.2017 Dortmund. Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang fehlt Titelverteidiger Borussia Dortmund am Dienstag im DFB-Pokalspiel beim Drittliga-Zweiten 1. FC Magdeburg. Wie der Fußball-Bundesligist am Montagabend bei Twitter bekanntgab, hatte der 28-Jährige am Nachmittag über muskuläre Probleme geklagt und tritt deswegen die Reise nach Magdeburg nicht an.