Dortmund ohne Reus gegen Hannover: Götze in der Startelf

18.03.2018 Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen Hannover 96 am heutigen Sonntag (13.30 Uhr) auf Marco Reus und Dan-Axel Zagadou verzichten. Nationalspieler Reus klagt seit dem Europa-League-Aus des Revierclubs vor drei Tagen in Salzburg über muskuläre Beschwerden. Innenverteidiger Zagadou fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen aus. In der Startelf des BVB gegen die Niedersachsen steht hingegen Mario Götze, der zuletzt von Trainer Peter Stöger heftig kritisiert worden war.