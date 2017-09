Dortmund nach Kantersieg zurück an Tabellenspitze

23.09.2017 Dortmund. Borussia Dortmund ist mit einem furiosen Sieg im Borussen-Duell zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Der BVB setzte sich am Samstagabend im Topspiel 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch. Maximilian Philipp in der 28. und 38. Minute, Pierre-Emerick Aubameyang (45./49./62.) und Julian Weigl (79.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Peter Bosz. Lars Stindl traf für die Gäste (66.). Durch den Erfolg verdrängte der BVB die TSG 1899 Hoffenheim, die nach einem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 am Nachmittag kurzzeitig die Tabellenführung übernommen hatte, wieder vom ersten Platz.