Dortmund im Topspiel gegen Bayern ohne Zagadou

30.10.2017 Frankfurt/Main. Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund ist vom DFB-Sportgericht zu einem Spiel Sperre verurteilt worden. Der Verteidiger des Fußball-Bundesligisten hatte bei der 2:4-Niederlage des BVB am Samstag im Auswärtsspiel bei Hannover 96 von Schiedsrichter Patrick Ittrich wegen einer Notbremse die Rote Karte gezeigt bekommen. Verein und Spieler haben dem Urteil zugestimmt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte. Zagadou fehlt dem Revierclub damit beim Topspiel am kommenden Samstag um 18.30 Uhr gegen den FC Bayern München.