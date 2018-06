Dortmund forciert E-Sport mit neuem Kooperationspartner

27.06.2018 Dortmund. Borussia Dortmund forciert seine Aktivitäten im E-Sport. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch vereinbarte der BVB eine Kooperation mit der Plattform www.esports.com. "Mit unserem neuen Partner haben wir eine ideale Plattform gefunden, um die immer mehr an Bedeutung gewinnende Zielgruppe der E-Sports-Interessierten zu erreichen", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Vor allem sei es wichtig, das Kerngeschäft Fußball bei dieser Zielgruppe zu platzieren. Wie es in der Borussia-Mitteilung weiter hieß, spiele mancher BVB-Profi liebend gern an der Konsole Fußball.