07.03.2017 Kairo. Der deutsche Fußballtrainer Antoine Hey ist neuer Coach der Nationalmannschaft Ruandas. Der 46-Jährige erhält in dem afrikanischen Land einen Zweijahresvertrag, wie die afrikanische Fußball-Konföderation CAF am Dienstag bekanntgab. Hey spielte in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf und den FC Schalke 04. Als Trainer arbeitete er bereits unter anderem in Lesotho, Gambia, Tunesien, Liberia und Kenia.