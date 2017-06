Deutsche Meisterin Kristin Silbereisen im WM-Achtelfinale

Kristin Silbereisen spielt am in den Messe-Hallen Düsseldorf den Ball.

01.06.2017 Düsseldorf. Kristin Silbereisen hat bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf das Achtelfinale erreicht. Die nationale Titelträgerin vom SV DJK Kolbermoor gewann am Donnerstag in der Runde der besten 32 gegen die Südkoreanerin Zion Lee mit 8:11, 11:5, 11:6, 11:7, 7:11, 11:8. Gegnerin der 32 Jahre alten Deutschen unter den Top 16 ist am Freitag Tianwei Feng aus Singapur. Außer Kristin Silbereisen hatte keine andere Starterin des Deutschen Tischtennis-Bundes die dritte Runde erreicht.