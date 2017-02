Deutsche Judokas beim Heim-Grand-Prix ohne Podium

26.02.2017 Düsseldorf. Die deutschen Judokas sind am letzten Tag des Heim-Grand-Prix in Düsseldorf ohne Podiumsplatz geblieben. Eduard Trippel, Johannes Frey und Kristin Büssow verloren am Sonntag alle ihre Kämpfe um Rang drei und wurden jeweils Fünfte. Damit geht der Grand Prix für die Athleten des Deutschen Judo-Bundes (DJB) mit zwei Podiumsplätzen zu Ende. Theresa Stoll gewann ihre Klasse bis 57 Kilogramm am Freitag, Martyna Trajdos wurde einen Tag später Zweite.

Der 19 Jahre alte deutsche Meister Eduard Trippel kassierte in der Klasse bis 90 Kilogramm eine knappe Niederlage gegen den Slowenen Mihael Zgank und wurde Fünfter. Der 20-jährige Johannes Frey verlor in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm ebenfalls den entscheidenden Kampf. Kristin Büssow unterlag der Bosnierin Larisa Ceric.

In ihrer Gewichtsklasse über 78 Kilogramm kam Olympia-Teilnehmerin Jasmin Külbs auf Platz sieben. Auch Vize-Weltmeister Karl-Richard Frey scheiterte in der Trostrunde und wurde Siebter. Bei den Männern schaffte es im Schwergewicht über 100 Kilogramm kein Deutscher ins Finale, wie auch bei den Frauen in der Klasse bis 78 Kilogramm. (dpa)