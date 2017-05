Deutsche Hockey-Männer im Härtetest

30.05.2017 Hamburg. Mit den Rückkehrern Tobias Hauke und Martin Häner sowie den Neulingen Anton Boeckel und Thies Ole Prinz gehen die deutschen Hockey-Männer in das am Donnerstag beginnende Drei-Nationen-Turnier in Moers. Dort trifft das Team von Bundestrainer Stefan Kermas auf den Olympia-Zweiten Belgien und den Champions-Trophy-Vize Indien.

Hauke (Harvestehuder THC Hamburg) und Häner (Berliner HC) hatten seit dem dritten Platz beim olympischen Turnier in Rio de Janeiro pausiert, Boeckel (Club an der Alster Hamburg) und Prinz (Blau-Weiß Berlin) rücken aus der Junioren-Mannschaft auf, die im Dezember WM-Bronze geholt hatte.

"Tenor dieses Lehrgangs ist, dass durch einige fehlende Leistungsträger andere Jungs aus dem Großkader ihre Chance erhalten, sich gegen richtig starke Gegner zu beweisen", sagte Kermas, der auf alle Nationalspieler von Rot-Weiss Köln verzichten muss. Der Meisterschaftszweite ist parallel beim Final-Turnier der Euro Hockey League im Einsatz.

Von Donnerstag bis zum nächsten Dienstag spielen in Moers die drei teilnehmenden Nationen jeweils in Hin- und Rückspiel gegeneinander. (dpa)