Deutsche Handballer testen in Dortmund erneut gegen Serbien

07.04.2018 Dortmund. Auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft 2019 bestreiten die deutschen Handballer heute (14.30 Uhr/ARD) ihr zweites Testspiel. In der Dortmunder Westfalenhalle trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop dann erneut auf Serbien. Am vergangenen Mittwoch hatte die DHB-Auswahl die Serben in einem ersten Testspiel in Leipzig souverän mit 26:19 besiegt. Prokop will auch in der zweiten Partie vor mehr als 10 000 Zuschauern einige junge Spieler testen, die bei der enttäuschenden EM im vergangenen Januar noch nicht im Kader gestanden hatten. Die Heim-WM beginnt am 10. Januar 2019 mit dem Eröffnungsspiel der DHB-Auswahl in Berlin.