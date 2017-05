Derbydritter Dschingis Secret gewinnt Gerling-Preis

07.05.2017 Köln. Mit Jockey Adrie de Vries im Sattel hat der Hengst Dschingis Secret auf der Galopprennbahn in Köln den 82. Gerling-Preis gewonnen. Der Derbydritte von 2016 war in dem mit 70 000 Euro dotierten Rennen nach 2400 Metern überlegen und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Wie im Vorjahr wurde Sirius (Andrasch Starke) Zweiter. Rang drei ging an die Stute Kasalla unter Martin Seidl.

Das Rennen am Sonntag wurde ohne den im Vorfeld als Favoriten gehandelten Derbyzweiten Savoir Vivre gelaufen. Wegen Fiebers, das am Tag vor dem Rennen aufgetreten war, wurde er abgemeldet. Deswegen kam es nicht zu dem Duell der beiden Derby-Platzierten des vergangenen Jahres.

Markus Klug trainiert Dschingis Secret in Köln-Rath/Heumar für Besitzer Horst Pudwill, einen Unternehmer aus Hongkong. Für diesen hat der vier Jahre alte Hengst bei neun Starts nun drei Rennen gewonnen und 162 400 Euro verdient. (dpa)