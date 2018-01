Dennis Srbeny wechselt zu Norwich City

25.01.2018 Paderborn. Fußballprofi Dennis Srbeny verlässt den Drittligisten SC Paderborn und wechselt zu Norwich City in die zweite englische Liga. Das gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt. Der 23 Jahre alte Stürmer war vor der aktuellen Saison ablösefrei vom Regionalligisten BFC Dynamo aus Berlin nach Paderborn gekommen. In 15 Partien erzielte er neun Tore für den derzeitigen Tabellenführer. Dem Vernehmen nach überweist Norwich City rund 1,5 Millionen Euro Ablösesumme an den Viertelfinalisten des DFB-Pokals.