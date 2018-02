Darmstadt 98 will in Bielefeld "den Turnaround schaffen"

15.02.2018 Darmstadt. Nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz steht der SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga massiv unter Druck. Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) und im Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Mittwoch müssen die "Lilien" unbedingt punkten.

"Wir wollen gegen Bielefeld den Turnaround schaffen", sagte Trainer Dirk Schuster am Donnerstag. "Ich kann versprechen, dass wir alles tun und investieren werden, um ein positives Ergebnis mitzunehmen. Wir wollen 100 Prozent Emotion, aber auch 100 Prozent Willenskraft und Bereitschaft hineinlegen und alles für einen Sieg geben."

In Bielefeld gelang den Darmstädtern 2014 in einem dramatischen Relegationsspiel der Aufstieg in die Zweite Liga. Aber daran denkt angesichts der aktuellen Probleme fast niemand mehr. "An diesem Samstag wollen wir nicht an die Feier von damals denken und in Erinnerungen schwelgen. Wir wollen nach dem Spiel feiern", sagte Flügelspieler Sandro Sirigu dem "Kicker" (Donnerstag). (dpa)