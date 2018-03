Dank Ducksch: Holstein Kiel punktet für Aufstieg in Bochum

10.03.2018 Bochum. Holstein Kiel bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ein Aufstiegskandidat. Beim 1:1 in Bochum rettete Ducksch mit seinem 14. Saisontor einen Punkt. In der Schlussphase wäre sogar ein Sieg drin gewesen.

Herbstmeister Holstein Kiel hat mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim VfL Bochum einen weiteren Punkt im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geholt. Marvin Ducksch (61. Minute) erzielte am Samstag vor 14 939 Zuschauern den Ausgleich für das Team von Trainer Markus Anfang, das Relegationsrang drei festigte und den Rückstand auf den zweitplatzierten 1. FC Nürnberg auf vier Punkte verkürzte.

"Wir haben anfangs nicht konsequent genug verteidigt, in der zweiten Halbzeit aber eine gute Reaktion gezeigt. Wenn hier eine Mannschaft am Ende gewinnen konnte, dann nur wir", sagte Anfang im TV-Sender Sky. Kevin Stöger (8. Minute) traf für die Bochumer, die den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Robin Dutt verpassten und weiter um den Ligaverbleib bangen müssen.

Die ohne den verletzten Kapitän Rafael Czichos und den erkrankten Angreifer Aaron Seydel angetretenen Norddeutschen wurden mit dem frühen Gegentor kalt erwischt. Czichos-Vertreter David Kinsombi konnte Bochums Anthony Losilla nicht am Flanken hindern. Stöger stand in der Mitte goldrichtig und schoss zu seinem dritten Saisontreffer ein. Kiels Keeper Kenneth Kronholm hatte keine Chance, weil Dominic Peitz den Ball noch abfälschte.

Gute zehn Minuten später verhinderte Kronholm das 0:2, als er eine Eingabe des durchgebrochenen australischen Nationalstürmers Robbie Kruse vor dem einschussbereiten Lukas Hinterseer abfing.

Ähnlich gute Gelegenheiten hatten die sonst so offensivstarken "Störche" nicht. Torjäger Ducksch hing weitestgehend in der Luft und konnte lediglich in der 20. Minute bei einem Freistoß einen Anflug von Gefahr heraufbeschwören. Der Schuss aus 20 Metern war für VfL-Torhüter Manuel Riemann allerdings kein wirkliches Problem.

Trainer Anfang reagierte zur Pause und hatte mit der Einwechslung von Tom Weilandt ein glückliches Händchen. Der vom VfL Bochum ausgeliehene Offensivmann legte für Ducksch auf, und der schoss aus Rechtsaußenposition platziert ins untere linke Eck zum zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich ein.

Der Treffer beflügelte ab die Kieler, die nun mindestens ebenbürtig waren. Ducksch hatte einige Gelegenheiten zum Siegtor, ließ sie aber aus. Die Kieler hatten aber auch Glück. Dominik Schmidt rettete in der 77. Minute nach einem indirekten Freistoß von Stöger per Kopf auf der Linie. (dpa)