Dank Batshuayi-Doppelpack: Dortmund siegt in Köln

02.02.2018 Köln. Dank eines Traumdebüts von Neuzugang Michy Batshuayi und Matchwinner André Schürrle hat Borussia Dortmund den ersten Sieg im neuen Jahr erkämpft. Bei der Rückkehr von Trainer Peter Stöger an seine alte Wirkungsstätte setzte sich der BVB am Freitagabend mit 3:2 (1:0) beim Tabellenschlusslicht 1. FC Köln durch. Schürrle machte in der 84. Minute den wichtigen Dreier perfekt. Der Belgier Batshuayi hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht (35./62.), aber Simon Zoller (60.) und Jorge Meré (69.) mit seinem ersten Torschuss in der Fußball-Bundesliga konnten zunächst ausgleichen. Zum Auftakt des 21. Spieltags kletterte Dortmund mit nunmehr 34 Punkten zumindest über Nacht auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Bayern München (50).