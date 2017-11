DFB trauert um Schäfer: "Wird immer in Erinnerung bleiben"

07.11.2017 Frankfurt/Main. Mit tiefer Trauer hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Nachricht vom Tod von Hans Schäfer aufgenommen. "Der deutsche Fußball verliert mit Hans Schäfer einen herausragenden Spieler und eine starke, immer bodenständig gebliebene Persönlichkeit", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Dienstag in Frankfurt/Main.

Schäfer habe 1954 nicht nur ein unvergessliches Kapitel Fußballgeschichte geschrieben, der erste WM-Titel für den DFB habe das gesamte Nachkriegs-Deutschland verändert. "Der Name Hans Schäfer bleibt für immer eng mit dem Wunder von Bern verbunden, er wird uns immer in Erinnerung bleiben", sagte Grindel. Schäfers Frau und Töchtern drückte er sein Mitgefühl aus.

Auch Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich betroffen. "Die Nachricht, dass Hans Schäfer gestorben ist, macht uns alle hier bei der Nationalmannschaft sehr traurig. Als einer der Helden von Bern bleibt er unvergessen", erklärte Löw in der DFB-Mitteilung.

Für Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff steht Schäfer aufgrund seines Auftretens und Wirkens für Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Demut, Fairplay und Teamgeist. "Wir sind mit der Nationalmannschaft in Gedanken bei Hans Schäfers Familie, Angehörigen und Freunden", sagte Bierhoff. Ohne die Weltmeister von 1954 hätte der Fußball in Deutschland nie diese rasante Entwicklung genommen. "Das war so was wie die Geburtsstunde der riesigen Fußballbegeisterung." (dpa)