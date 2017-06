DFB bestraft Schalke mit einer Geldbuße von 10 000 Euro

14.06.2017 Frankfurt/Main. Der FC Schalke 04 ist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger vom DFB-Kontrollausschuss mit einer Geldbuße von 10 000 Euro bestraft worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, wurden im Bundesliga-Westderby gegen Borussia Dortmund am 1. April Gegenstände, darunter Feuerzeuge und eine kleine Schnapsflasche aus Glas, in Richtung eines Dortmunder Spielers geworfen. Schalke hat dem Urteil zugestimmt.