DFB-Sportgericht sperrt Düsseldorfer Hoffmann für ein Spiel

25.04.2017 Frankfurt/Düsseldorf. Fortuna Düsseldorfs Zweitligaprofi André Hoffmann ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens für eine Partie gesperrt worden. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Abwehrspieler Hoffmann war in der Begegnung am vergangenen Freitag mit dem FC St. Pauli (1:3) von Schiedsrichter Benedikt Kempkes in der 82. Minute des Feldes verwiesen worden. Hoffmann und die Fortuna haben dem damit rechtskräftigen Urteil zugestimmt.