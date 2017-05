DFB-Pokalfinale: Celia Sasic trägt Trophäe in das Stadion

24.05.2017 Frankfurt/Köln. Die frühere Fußball-Nationalspielerin Celia Sasic trägt beim DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Sand am Samstag (16.15 Uhr/ARD) die Trophäe in das Kölner Stadion. "Als ich gefragt wurde, ob ich Pokalträgerin sein möchte, habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine Ehre, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen", wurde die 28-Jährige am Mittwoch in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert.

Celia Sasic hatte ihre aktive Karriere 2015 beendet. Sie bestritt 111 Spiele für die DFB-Auswahl, war Europameisterin, DFB-Pokalsiegerin, Champions-League-Gewinnerin und Europas Fußballerin des Jahres. (dpa)