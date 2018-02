06.02.2018 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG muss während der Olympia-Pause in der Deutschen Eishockey Liga auf Kapitän Darryl Boyce verzichten. Der Kanadier wird am Mittwoch wegen eines Meniskusrisses operiert, teilte die DEG am Dienstag mit. Der 33-Jährige hat sich die Verletzung schon vor einigen Wochen zugezogen, aber weitergespielt. Der Club hofft, dass Boyce zum Endspurt in der DEL-Hauptrunde wieder einsatzfähig ist.