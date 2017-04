Düsseldorfer Fußballprofi Akpoguma verlässt Krankenhaus

28.04.2017 Düsseldorf. Eine Woche nach seiner schweren Verletzung hat Zweitliga-Fußballer Kevin Akpoguma am Freitag das Krankenhaus verlassen. "Er wird in Düsseldorf weiter behandelt und regelmäßig kontrolliert", erklärte sein Verein Fortuna Düsseldorf im Kurznachrichtendienst Twitter. Der 22 Jahre alte Verteidiger hatte sich beim 1:3 am 21. April gegen den FC St. Pauli bei einem Zusammenprall mit Gegenspieler Bernd Nehrig einen Bruch des ersten Halswirbels zugezogen.