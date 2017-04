Düsseldorfer Boll-Team verliert zweites Playoff-Halbfinale

13.04.2017 Saarbrücken. Titelverteidiger Borussia Düsseldorf hat die vorzeitige Qualifikation für das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft verpasst. Das Team von Starspieler Timo Boll verlor am Donnerstagabend das zweite Playoff-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3. Das erste Spiel der Serie nach dem Modus "Best of three" hatte der deutsche Rekordmeister am vergangenen Wochenende noch mit 3:1 gewonnen. Wer das Endspiel am 10. Juni in Frankfurt am Main erreicht, entscheidet sich nun am 30. April in einer dritten und entscheidenden Partie in Düsseldorf.

Boll gewann sein erstes Spiel gegen den Nationalmannschafts-Kollegen Patrick Franziska mit 3:1 Sätzen, verlor dann aber gegen Bojan Tokic mit 0:3. Der Slowene hatte zuvor schon den ersten Saarbrücker Punkt mit einem 3:1-Sieg gegen Kristian Karlsson geholt.

Im zweiten Halbfinale treffen der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell und TTF Liebherr Ochsenhausen aufeinander. Fulda kann nach einem 3:0-Erfolg im ersten Spiel bereits an diesem Samstag den Final-Einzug perfekt machen. (dpa)