Düsseldorf verpflichtet Torwart Dan Bakala

07.10.2017 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat auf die Verletzung ihres Torhüters Mathias Niederberger reagiert und Dan Bakala bis Saisonende verpflichtet. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Samstag mit. Der 29 Jahre alte Keeper Bakala stand in der vergangenen Saison für den schwedischen Club Frölunda HC zwischen den Pfosten und ist ab sofort spielberechtigt. "Aufgrund des Ausfalls von Mathias ist diese Verpflichtung eine zusätzliche Absicherung auf der Schlüsselposition des Torwarts", sagte DEG-Manager Niki Mondt. Niederberger hatte sich am Dienstag vor dem Spiel gegen Eisbären Berlin (2:4) beim Aufwärmen verletzt und fällt vorerst aus.