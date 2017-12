Düsseldorf stattet Kianz Froese mit Profivertrag aus

19.12.2017 Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf stattet seinen bisherigen Regionalligaspieler Kianz Froese mit einem Profivertrag bis 30. Juni 2019 aus. Das teilte der Tabellenführer am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte kanadische Mittelfeldspieler war von den Rheinländern zum 31. Januar 2017 von den Vancouver Whitecaps geholt worden. Seitdem erzielte er zehn Treffer in 28 Regionalligabegegnungen. "Durch seine Leistungen in der Regionalliga hat er sich seinen ersten Profivertrag verdient. Wir hoffen, dass er in den kommenden anderthalb Jahren seine nächsten Schritte bei uns gehen wird", sagte Fortuna-Chefcoach Friedhelm Funkel.