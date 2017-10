Düsseldorf siegt im Spitzenspiel in Bielefeld

Düsseldorfer Jubeltraube in Bielefeld.

14.10.2017 Bielefeld. Fortuna Düsseldorf hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld setzte sich das Team von Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel am Samstag mit 2:0 (1:0) durch und feierte nach den Toren von Benito Raman (35. Minute) und Florian Neuhaus (76.) den vierten Sieg in Serie. Die Rheinländer haben schon acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für die Bielefelder, die zuletzt drei Partien nacheinander nicht mehr verloren hatten, war es die zweite Heimniederlage der Saison. Eine verdiente Niederlage: Denn die Fortuna war über 90 Minuten klar überlegen und ließ kaum Torchancen der Arminia zu.