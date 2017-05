15.05.2017 Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf muss im letzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue am Sonntag auf Kapitän Oliver Fink verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt beim 3:2-Sieg in Nürnberg einen Bänderanriss im rechten Sprunggelenk. Sowohl Düsseldorf als auch Aue benötigen im direkten Duell einen Punkt, um die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib zu beseitigen.